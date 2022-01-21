警拘六旬男子涉5宗店舖爆竊　涉款10萬 (16:01)

灣仔警區重案組第二隊督察盧偉德表示，5宗爆竊案發生於2020年1月24日至今年1月10日，分別涉及灣仔、秀茂坪及啟德的店舖，包括茶餐廳、文具店及雜貨店等，犯案手法一致，匪徒在凌晨至清晨時分，選擇會存放大量現金的店舖，利用工具爆破地舖後門入內搜掠，5宗共損失財物總值約10萬元，主要為現金，其中最大宗損失4萬元現金，其他物品包括口罩、耳機、餅卡等。

而最近一宗發生於1月10日銅鑼灣一間茶餐廳，店員清晨開舖時發現店內有搜掠痕跡，遂向警方報案。灣仔警區重案組接手調查，聯同情報組翻查大量閉路電視，發現匪徒在後門用鐵筆、老虎鉗及螺絲批等工具鑽出一個窿，進入舖內搜掠收銀機及夾萬後逃去。

經調查及情報分析後，警方於周三（19日）下午1時許，在油塘一單位以爆竊罪名拘捕一名68歲男子，並檢獲犯案時所穿衣物。被捕男子報稱無業，有10多宗爆竊案底，現正被扣留調查，並會被起訴一項爆竊罪名。盧呼籲商戶年近歲晚勿存放大量現金於店舖內，並要安裝防盜警鐘及閉路電視。