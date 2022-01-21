新冠疫情｜增24陽性個案　18宗本地感染兩源頭未明 (16:36)

衛生防護中心公布，截至今日（21日）零時，本港新增24宗新型冠狀病毒陽性個案，其中6宗屬輸入個案；18宗屬本地感染，兩人暫源頭未明。本港暫有逾20宗初步陽性個案，其中約10宗是與葵涌邨逸葵樓相關。
5人帶Delta屬寵物店Little Boss群組
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示﹐新增陽性個案中5人疑帶Delta變種病毒，包括分別光顧寵物店Little Boss銅鑼灣及旺角分店的兩名顧客（個案13120及個案13124）；此前已證實染疫的寵物店顧客（個案13059），其兩名家人（個案13118及13123）亦陽性，個案13118有同行到Little Boss。
個案13110曾與早前陽性個案13059的家人，曾在香港仔龍薈吃午飯，兩人坐得較遠，枱號分別是13及123，一人在下午約1時至2時光顧，另一人約在下午1時至3時，二人其間均有去過男廁，衛生防護中心下午會派人往龍薈，查看會否有可能在男廁內感染。龍薈須暫停營業清潔消毒，員工須檢疫。
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