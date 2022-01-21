霍英東遺產案｜霍震宇稱磋商進度良好　官稱「希望會有好消息」 (12:41)

在本案代表長房長子霍震霆的資深大律師杜淦堃昨當選大律師公會主席，法官陸啟康甫開庭便祝賀杜淦堃當選，然後問及與訟各方「好消息還是壞消息？」。

代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith表示，昨日各方磋商至晚上11時許，目前進展良好，希望法庭給予額外時間討論，又稱一旦首名證人霍震宇開始作供便難以再參與談判。代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍同意押後，並稱各方正努力保護父親遺產、維持家庭和諧，這些一直都是霍震寰的立場。

二房及三房的代表大律師王則左稱，二太太馮堅妮年事已高，望可盡快訂下本案審結日子。王則左再次提出，二房及三房未獲邀參與討論。陸官聞言稱，相信長房並非出於不尊重，並稱長房商討後會在合適時間通知二房及三房。

因大律師公會主席需於下周一（24日）的2022年法律年度開啟典禮上發表演說，陸官稱無論如何當日的聆訊將於下午1時半結束。陸官又認為，本案可向社會發出良好信息，即使再困難的事情都可解決，散庭前明言「希望會有好消息」。

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