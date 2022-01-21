新冠疫情｜逸葵樓爆疫　住客稱大廈自出自入憂陽性個案進社區　梁卓偉批未即時圍封檢疫 (18:00)

政府在逸葵樓附近球場設置檢測站，早上近11時有百名市民排隊輪候接受檢測，排滿整個球場。居於逸葵樓28樓的黃先生及黃太早上約10時做檢測，二人均表示不清楚原來需先採樣方可離開，形容大廈大堂仍是自出自入，未見有人檢查居民檢測紀錄。黃太估計今早有大量上班的居民未採樣便離開，感覺對於有遵守規定先檢測的居民不公平，認為應安排人員「守住嗰門口」。黃先生則擔心今早安排混亂，「擺到明有人走甩咗」，擔心已有走漏的陽性個案進入社區。黃太表示支持禁足3天，認同長痛不如短痛，不希望大廈續有爆發。

對於衛生防護中心總監徐樂堅稱是專家團隊認為不用撤離逸葵樓居民，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，昨晚（20日）以至今日都沒政府人員諮詢他的意見，若問他，他認為「完全第一時間要居家圍封檢疫」，並指出這種圍封行動早在2009年5月1日豬流感襲港時已實施，當時是圍封維景酒店。

梁卓偉續稱，昨晚從新聞知悉有關大廈的居民不用等檢測結果可以自出自入，他感到愕然，質疑如何說服市民當局用同一公共衛生尺度做決定，要人道處理2000隻疑驗Delta的倉鼠，但超過2000名有可能感染Omicron的居民可以繼續在社區活動。

有居民憂影響保安工作

任職保安的居民黃先生表示，今日請假做檢測，認為未來數天要持陰性結果才可出門會影響工作，因他每天早上約6時便要出門。他說，公司已安排他未來數天放假，惟擔心政府會因找不到源頭而延長檢測安排，屆時將影響收入，只能無奈接受。

住客陳同學稱，在大廈內發生10多宗染疫感覺「好離譜」，他並未接種新冠疫苗，今早出門時並未有人查問檢測結果。

住客潘先生表示擔心，但也沒有法子，今早出門需展示檢測報告，但他不會跟從呼籲戴兩個口罩，因為太焗促。

住客甄太稱，兒子今早上學因未有檢測報告，但校方要求他檢測後才可返校，她帶備「消毒槍」在樓下等候兒子，噴灑消毒劑後才上樓。她現已停工盡量少出街，希望病毒不會再擴散。

有居民外出時穿上雨衣保護，有清潔工人清洗大廈對開空地及大廈鐵閘，並清理簷篷上垃圾。另有住客稱，封關措施不當，導致多區爆發新型冠狀病毒感染，已經「忍3年唔出聲」。

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