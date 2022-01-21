新冠疫情｜逸葵樓爆疫　住客稱大廈自出自入憂陽性個案進社區 (13:42)

政府在逸葵樓附近球場設置檢測站，早上近11時有百名市民排隊輪候接受檢測，排滿整個球場。居於逸葵樓28樓的黃先生及黃太早上約10時做檢測，二人均表示不清楚原來需先採樣方可離開，形容大廈大堂仍是自出自入，未見有人檢查居民檢測紀錄。黃太估計今早有大量上班的居民未採樣便離開，感覺對於有遵守規定先檢測的居民不公平，認為應安排人員「守住嗰門口」。黃先生則擔心今早安排混亂，「擺到明有人走甩咗」，擔心已有走漏的陽性個案進入社區。黃太表示支持禁足3天，認同長痛不如短痛，不希望大廈續有爆發。

任職保安的居民黃先生表示，今日請假做檢測，認為未來數天要持陰性結果才可出門會影響工作，因他每天早上約6時便要出門。他說，公司已安排他未來數天放假，惟擔心政府會因找不到源頭而延長檢測安排，屆時將影響收入，只能無奈接受。

住客陳同學稱，在大廈內發生10多宗染疫感覺「好離譜」，他並未接種新冠疫苗，今早出門時並未有人查問檢測結果。

住客潘先生表示擔心，但也沒有法子，今早出門需展示檢測報告，但他不會跟從呼籲戴兩個口罩，因為太焗促。

住客甄太稱，兒子今早上學因未有檢測報告，但校方要求他檢測後才可返校，她帶備「消毒槍」在樓下等候兒子，噴灑消毒劑後才上樓。她現已停工盡量少出街，希望病毒不會再擴散。

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