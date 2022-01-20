印傭被騙到賓館見工遭強姦　巴裔男判囚5年半 (20:06)

24歲被告Shahid Mohammad Suleman，被控於2020年1月19日在元朗八鄉錦田賓館一房間內，強姦女子X。陳官判刑時引述X的創傷報告，她事後出現抑鬱，須接受治療。

陳官以5年為量刑起點，他不接納辯方求情時稱，被告沒導致X懷孕或染上性病。陳官批評被告沒使用安全套是令X承受風險，而且被告有預謀行事及使用一定程度暴力，屬加刑因素，考慮到被告沒有案底酌情減刑，終判囚5年半。

控方案情指出，被告與X於2020年1月認識，被告曾提出以4000元和X性交，以及為她介紹新僱主，惟遭X拒絕。X其後因工作再向被告訴苦，她希望覓得新僱主，被告稱可幫助X安排與另一僱主見工。

案發當天，被告帶X到達賓館，X在房內等待面試期間，被告把她推落牀強吻，並於沒使用安全套下強姦她。事後被告給100元予X，但她沒接受，之後報警。