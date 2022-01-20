女司機無視男子伏車頭照開車　被官斥駕駛態度差劣　判監16月、停牌18月後須重考 (19:14)

林官總結被告韋雅儀（現年33歲）的背景，她沒有案底，但有兩次不小心駕駛紀錄，兩次不遵守交通標誌紀錄，及曾獲發6張告票，當中兩次涉超速。

辯方求情稱，案發片段在網上「瘋傳」，對被告造成額外壓力，被告亦並非欺凌他人的人，當時她只想回家，驚惶失措下選擇開車逃逸。林官稱，若被告真的感驚惶失措，她不應繼續駕駛，且被告在車上講電話時表現冷靜。林官又斥被告駕駛態度差劣，幸然事主沒有嚴重傷勢，九巴上亦沒乘客報稱受傷。

林官指出，兩項危駕罪各以18及15個月為起點，考慮認罪扣減及整體量刑原則，總刑期為16個月；被告亦須遵守18個月停牌令，林官考慮被告鹵莽的駕駛態度或對其他道路使用者造成危險，下令她停牌後須重考駕照。