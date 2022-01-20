新冠疫情｜銅鑼灣Little Boss、旺角I Love Rabbit倉鼠店顧客初陽　元朗I Love Rabbit倉鼠籠樣本陽性 (17:15)

本港今日（20日）新型冠狀病毒初步陽性個案當中，一名30歲女子是銅鑼灣Little Boss寵物店顧客，曾在該店買倉鼠；另一人是旺角I Love Rabbit寵物店顧客，該店亦有出售倉鼠。另外，元朗I Love Rabbit一個倉鼠籠樣本陽性，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這顯示動物傳人的機率增加。她再呼籲去年12月22日後買過倉鼠的人要盡快檢測。
張竹君指出，早前確診的銅鑼灣Little Boss店員（個案13047），其病毒基因排序與該店顧客（個案13059）有4個SNP（單核苷酸多態性）分別，顧客與其丈夫（個案13073）的病毒基因排序則一模一樣。她解釋，病毒人傳人時基因排序會較接近，但動物傳人時則可能不止出現單一基因排序。
張竹君稱，由於旺角和元朗的I Love Rabbit，出現陽性個案及驗出陽性環境樣本，職員須送往檢疫，至於如何處置店內寵物，須與漁護署商討。
另外，一名居於觀塘凱匯第3座、就讀聖若瑟英文中學的17歲男生確診（個案13088），亦驗出L452R變種病毒，但張竹君指出，男生的病毒基因排序與寵物店相關個案不同，他亦沒有動物接觸史，料較大機率是經人傳人染疫。
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