新冠疫情｜銅鑼灣Little Boss、旺角I Love Rabbit倉鼠店顧客初陽　元朗I Love Rabbit倉鼠籠樣本陽性 (17:15)

張竹君指出，早前確診的銅鑼灣Little Boss店員（個案13047），其病毒基因排序與該店顧客（個案13059）有4個SNP（單核苷酸多態性）分別，顧客與其丈夫（個案13073）的病毒基因排序則一模一樣。她解釋，病毒人傳人時基因排序會較接近，但動物傳人時則可能不止出現單一基因排序。

張竹君稱，由於旺角和元朗的I Love Rabbit，出現陽性個案及驗出陽性環境樣本，職員須送往檢疫，至於如何處置店內寵物，須與漁護署商討。

另外，一名居於觀塘凱匯第3座、就讀聖若瑟英文中學的17歲男生確診（個案13088），亦驗出L452R變種病毒，但張竹君指出，男生的病毒基因排序與寵物店相關個案不同，他亦沒有動物接觸史，料較大機率是經人傳人染疫。

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