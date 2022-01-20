網媒記者管海綿彈殼罪成判囚3月 (17:06)

被告鄭偉成（現時35歲），現為建築工人。辯方求情時稱，被告同意社會服務令報告，並願意接受更高時數，雖然被告有同類案底，但扣減還押日子後，早於2018年出獄。被告只是無知下犯案，敢於改過自新。

裁判官鍾明新判刑時稱，雖然沒有證據顯示被告有意圖使用涉案彈殼作非法用途，但就本案而言，緩刑、罰款亦不足以反映嚴重性，且判處社會服務令，僅適用初犯及有悔意的被告。考慮被告經審訊後定罪，沒有悔意，且並非初犯，但涉案物品已使用，對公眾安全影響不大，終判囚3個月。

案情透露，2019年8月5日凌晨，有示威者包圍觀塘警署及投擲雜物，當晚被告身穿反光衣背心，站在馬路的安全島時被截停，他遭搜出兩枚已發射的海綿彈彈殼。被告警誡下稱「我冇參加非法集結，嗰兩粒海綿彈執返嚟」。審訊期間，被告在庭上供稱，打算把海綿彈彈殼交予警方，惟不獲鍾官接納。

鄭偉成於2015年「光復元朗」示威期間，攜帶一支辣椒油噴劑，經審訊後翌年被裁定一項在公眾地方管有攻擊武器罪成，判囚6個月；在另一宗蠔涌爆炸案，2017年被裁定一項串謀製造炸藥罪及一項管有炸藥罪成，判囚2年10個月。