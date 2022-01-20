新冠疫情｜葵涌邨逸葵樓最少5層樓7單位現個案 (16:58)

葵涌邨逸葵樓爆發新型冠狀病毒疫情，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大廈最少7個單位有個案，分佈於大廈3、5、7、8及11樓，另26樓有一宗不確定個案，當中多個單位屬不同坐向。另外，一名64歲女住客於1月18日前往深圳後，翌日在當地確診。衛生防護中心會派員到逸葵樓調查。
逸葵樓陽性個案：
．個案13090：53歲男子，居於逸葵樓3樓，機場鏟車工人
．個案13100：1歲女童，本身居於青衣長康邨康貴樓，1月16日到逸葵樓7樓的家人家中食飯
．個案13085（昨日公布）：79歲男子，在仁濟醫院接受大腸內窺鏡檢測時，經入院篩查發現染疫
逸葵樓初陽個案：
．48歲女保安，在大窩口邨富安樓、富強樓工作
．個案13085的家人：在檢疫中心確診
．44歲女子：住5樓，在葵興口罩工廠上班，其間穿著全套保護衣物，平日會到楊屋道街市
逸葵樓不確定個案：
．住26樓，早前在機場檢測站檢測呈不確定結果
新冠疫情 相關報道：
4宗源頭不明 沒接觸倉鼠男生疑染Delta 張竹君：社區數火頭 疫情趨嚴峻
新冠疫苗｜5至11歲兒童明日起可接種科興 復必泰2月16日開始
相關字詞﹕葵涌邨 逸葵樓 新冠疫情 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介