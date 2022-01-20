新冠疫情｜葵涌邨逸葵樓最少5層樓7單位現個案 (16:58)

葵涌邨逸葵樓爆發新型冠狀病毒疫情，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大廈最少7個單位有個案，分佈於大廈3、5、7、8及11樓，另26樓有一宗不確定個案，當中多個單位屬不同坐向。另外，一名64歲女住客於1月18日前往深圳後，翌日在當地確診。衛生防護中心會派員到逸葵樓調查。