澳門女子墮電騙被轉走1400萬元　本港警方拘2男涉洗黑錢 (16:20)

本港被捕人分別為稱大學生的27歲姓甄男子，以及報稱無業的68歲姓洪男子，調查顯示二人互不相識，兩人所持有的香港銀行戶口曾於去年11月起，接收及處理約1180萬元涉案騙款，二人涉嫌洗黑錢被捕，由探員帶署扣查。澳門司警昨日亦在當地拘捕一名21歲女子，相信她利用澳門戶口接收騙款。

商業罪案調查科偽鈔組D隊高級督察郭健樂表示，女事主發現戶口1400萬元被轉走後，即報警求助，澳門司警發現其資金被轉澳門多個銀行口，繼而再分散轉到香港戶口，遂通知本港警方。警方經調查後，拘捕涉案2名銀行戶口持有人，會繼續追查有關資金來源。

郭健樂續稱，調查期間發現騙徒會利用各式各樣的藉口，要求事主將錢轉往不知名銀行戶口、開設新戶口，或將現有戶口資料及登入密碼交出，以作調查用途，當騙徒操控該些戶口後，會作進行洗黑錢活動，增加警方調查難度。案中事主7個銀行戶口被騙徒操控，轉到至少5個澳門銀行戶口及兩個香港戶口，每次轉款額並不龐大，但卻以高頻率次數轉往其他戶口，提醒市民要警剔來歷不明電話。