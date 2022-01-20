華懋基金遭追討1.6億元　時任理事會成員：會向龔仁心查詢來源不明收入 (16:24)

原告為林義雄，被告為華懋慈善基金有限公司。負責財政的陳鑑波稱，基金失去來自華懋集團的收入後，尚有捐款。原告方讀出基金2008年負債表，指出基金是資不抵債、入不敷支，赤字愈滾愈大至逾4000萬元，並要花費打官司，陳鑑波同意審計師評估基金不能持續經營。

原告方指出當時帳目難以再借低息貸款，陳鑑波稱若是商業公司一定不能借低息貸款，但基金屬慈善機構，而且債項不一定要還款。陳鑑波認為訴訟仍要繼續，但他從沒代表基金借款或籌款，是主席龔仁心和理事梁榮江去借款，而陳鑑波並不得悉細節，他是「錢到先知」。

陳鑑波表示，基金入數需要文件證明，若沒註明收入性質，他會以電郵向龔仁心查詢並記錄，如沒列作捐款就應該是借款。陳鑑波同意原告方所述，龔仁心說捐款就是捐款，陳鑑波無法查證也沒理由懷疑。陳鑑波說，紀錄並無口頭協議的借貸，相關借貸是有書面合約，不過他已將文件交予基金。

陳鑑波又否認擔心他所負責的帳目會被調查及惹來麻煩而一度稱不出庭作證，他解釋是因為沒有時間。證人作供完畢，案件將於1月27日結案陳辭。

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