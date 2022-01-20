新冠疫情｜潘烈文料寵物店員工染Delta屬倉鼠傳人　稱實驗證倉鼠染疫短時間已不具感染性 (14:40)

被問及病毒經動物傳人的機率，潘烈文認為較微，過去本港曾有貓、狗驗出新冠病毒，但無發現傳染他人；至於在海外，由於病毒已廣泛傳播，未必知道是經動物或人傳染。他表示，過去只曾發現水貂在感染新冠病毒後能再傳人，倉鼠是第二個例子。

潘烈文又指出，實驗數據反映倉鼠即使感染新冠病毒後，在短時間內便能康復、不具感染性；但在零售層面，密集環境下病毒更易廣泛傳播，加上很多人會觸摸倉鼠，均有傳染危機，撲殺倉鼠較能減低風險。被問到可否分隔涉事批次的倉鼠及檢測病毒，他說，理論上可行，但所需資源較多，亦難以定奪私人機構為動物檢測的結果是否可信。

政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚（19日）發聲明稱，科學及醫學不能解決「情」的問題，對喪失寵物的倉鼠愛好者深表同情。他又說，漁護署無足夠動物檢疫設施、人手及檢測能力處理倉鼠，亦無時間獲取所有基因組資料。他估計可能是在倉鼠來源地荷蘭或香港，有人將病毒傳給倉庫內的倉鼠，受感染的倉鼠再在寵物店將病毒傳人。他說，如Delta病毒流入社區，或導致逾1000名未接種疫苗的長者死亡。

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