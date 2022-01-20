霍英東遺產案｜霍麗娜稱協商有進展　再申押後一天獲批　官：看看明天會發生什麼事 (14:21)

代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭稱，經兩天商討後已有進展，希望法庭可給予多一天時間，看看在明早（21日）前能否達致某些原則的協議，目前他都不知道會發生何事。陸官關注「整體和解是否不可能？」，余若海稱「我沒有這樣說」。

陸官聞言稱，理解目前狀況是討論有進展，但無法保證最終結果如何，並表示不會期望明天有定案，惟法庭需要知道某些指標。霍麗娜一方稱，若明天未能達成協議，將會繼續審訊，但若然可達成協議，希望利用周末準備文件。此外，代表二房及三房的大律師王則左稱，案件押後期間未被邀請參與討論，但無論如何，二房及三房都會對霍麗娜提反申索申請。

散庭前，陸官稱相信很多人在等待事態發展，「就讓我們看看明天會發生什麼事」。案件明續。

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