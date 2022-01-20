警長涉冚賭檔取麻將罪脫　曾稱「返去有麻將打」　官：不排除開玩笑 (13:57)

參與行動的警員張耀永曾供稱，被告黃文浩向賭檔負責人說「100蚊同你買咗佢」，並向負責人單眼，負責人回覆：「阿Sir你攞去啦。」惟陳官認為，同場的警員19035及7510均說聽不到上述對話，而涉事賭檔單位面積僅300呎，若被告大聲說話，同袍不可能聽不到，故總結張耀永的證供有不合理之處，不接納其證供。

證物警員王裕昌則供稱，被告捧着閉路電視及兩盒麻將離開單位，兩手空空折返。陳官認為王裕昌覺得情況奇怪，卻從不過問，加上他供稱不知被告手抱麻將往何處，卻在回警署處理證物時，知道要取車匙回行動車上找閉路電視，故總結王裕昌沒將所有事實說出，拒絕接納其證供。

陳官另提到，負責案件的督察馮達仁經驗豐富，亦明知當時正處理賭搏案件，卻稱涉案麻將不用檢取，「簡直難以置信」，同樣不接納其證供。

陳官總結被告行為可疑，但對他是否故意作出行為或有嚴重失當存疑，裁定罪名不成立。