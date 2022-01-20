新冠疫苗｜5至11歲兒童明日起可接種科興　復必泰2月16日開始【附預約連結】 (11:53)

接種科興疫苗途徑：

．明日上午8時起，家長／監護人可以透過政府疫苗接種計劃網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種

．衛生署的柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心（www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/covid19/covid19_vaccination_in_shsc.html），由明日起擴展科興疫苗接種服務，涵蓋中小學生。家長／監護人請於辦公時間內致電2856 9133預約。

．合資格者亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。名單可參考網頁。

．學校亦可聯絡教育局，以安排提供新冠疫苗外展服務的醫生到校外展接種科興疫苗。

接種復必泰疫苗途徑：

．政府將會在港島、九龍和新界共設立3間兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔12個星期。

．位於香港兒童醫院及圓洲角體育館一樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫院管理局營運，自2月16日開始提供服務。

．至於位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營運，由2月24日開始提供服務。

．由2月9日起，家長／監護人可以透過政府疫苗接種計劃網站，為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種。政府亦會為學校提供特別預約到指定兒童社區疫苗接種中心和接送服務。

兒童接種須知：

．兒童必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。

．接種疫苗者須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。