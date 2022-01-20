新冠疫情｜中學下周一或之前停面授課　中六生回校最多半日 (12:25)

教育局稱，由於現時正處於準備應屆香港中學文憑考試的關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及其他校園活動。

教育局會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，進一步研究學校農曆新年假期後的上課安排，預計本月底前公布。在暫停面授課堂期間，學校會彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。校舍須維持開放，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生。學校會安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢。

【11:36】消息稱，中學下周一（24日）起暫停面授課堂，中六學生則彈性處理。

本港多所學校出現新型冠狀病毒陽性或初步陽性個案，根據衛生防護中心昨日（19日）資料，涉及美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）、香港管理專業協會李國寶中學、聖若瑟英文中學、佛教筏可紀念中學、大嶼山國際學校等。