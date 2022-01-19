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政府：深水埗疫情嚴峻　籲區內居民檢測 (23:28)

政府發言人表示，對深水埗區懷疑出現隱形傳播鏈高度關注，因深水埗區內數個區域，包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等，相繼出現多宗源頭不明的確診個案，而患者在區內有多處行蹤；另在深水埗一帶，即南昌街以南、界限街以北、大坑東道以西，以及石硤尾邨範圍，採集到檢測呈陽性的污水樣本，顯示污水內含一定病毒量。當局擔心社區正出現隱形傳播，有可能令疫情變得更為嚴峻。

政府消息形容，深水埗的情况較早前的屯門情况更嚴竣，希望區內的居民盡快去檢測。政府發言人表示，已安排8個檢測點方便區內居民及在該區工作的人士「願檢盡檢」，並呼籲該區市民盡快進行檢測，協助截斷隱形傳播鏈，達至「早發現、早隔離、早治療」。深水埗區8個檢測點的詳情如下：

社區檢測中心（上午8時至晚上8時）：

深水埗白田社區會堂（白雲街白田社區綜合大樓地下）

流動採樣站：

上午8時至晚上8時

深水埗楓樹街遊樂場（長沙灣道及楓樹街交界）

上午9時至晚上9時

長沙灣體育館（近興華街）

荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

保安道遊樂場（近李鄭屋邨）

上午10時至晚上8時

大坑東社區中心

麗閣社區會堂

長沙灣遊樂場（近港鐵長沙灣站B出口）

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