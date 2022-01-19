政府：深水埗疫情嚴峻　籲區內居民檢測 (23:28)

政府發言人表示，對深水埗區懷疑出現隱形傳播鏈高度關注，因深水埗區內數個區域，包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等，相繼出現多宗源頭不明的確診個案，而患者在區內有多處行蹤；另在深水埗一帶，即南昌街以南、界限街以北、大坑東道以西，以及石硤尾邨範圍，採集到檢測呈陽性的污水樣本，顯示污水內含一定病毒量。當局擔心社區正出現隱形傳播，有可能令疫情變得更為嚴峻。