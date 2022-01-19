教育人員專業操守議會5月1日結束　教育局跟進6宗教師投訴 (20:40)

教育局表示，由2019年6月中至2020年底，教育局共接獲269宗有關社會動亂的教師專業失德投訴，除個別涉及司法程序的個案，教育局已完成所有個案，至2021年12月底，已按《教育條例》取消4名教師的註冊，以及向176名教師發出譴責信、警告信、勸喻信或口頭提示。

教育局稱，教師及校長專業發展委員會（COTAP）於2013年成立，成員包括前線教育工作者、專上院校的專家學者、家長及社會人士。COTAP一直就業界的專業發展政策及措施，向政府提供意見，並按需要進行相關教育研究及推展專業發展課程，以促進教師及校長的專業發展。教育局未來會加強與COTAP協作，聽取前線教育工作者及其他持份者的意見。

教育人員專業操守議會於1994年4月成立，職權範圍包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂應用準則以界定教育工作者應有操守，並通過諮詢，使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；以及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。

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