無家者遭棄家當索償　官問康文署用垃圾車運物品原因　社協：倘敗訴不應損失者付訟費 (20:16)

9名申索人為劉嘉曦、陳大發、陳志榮、趙金興、吳隨有、周雄光、阮少碧、熊達富、陳少堅，由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表。

林官指出，證供不足以支持有公職人員行為失當的情況，反之是康文署取走物品成了「非自願託管者」，需以「合理程度的謹慎」態度看管物品，法庭在裁決時只會考慮此法律原則，關注署方當時如何行使相關責任。

律政司一方回應稱，康文署用了垃圾車盛載物品方便運送，遭林官打斷「點解唔可以用其他？如果嗰樣嘢唔係垃圾，好難理解點解擺喺垃圾車」。代表指出，物品數量龐大且雜亂，一貫做法是將無人認領的物品放在指定位置3天才丟棄，本來放置在公眾地方的物品亦無人看管，署方只是將其搬往「同等條件的地方」，林官稱不能相提並論，因署方取走物品後已成為「非自願託管者」。

庭上披露，案發（2019年12月21日）後兩天申索方曾向康文署發電郵查詢，律政司代表稱電郵屬一般查詢，未有要求署方暫緩丟棄，遭申索方反駁稱，電郵已寫明查詢如何能取回物品，惟署方在同月27日才回覆，當時才得悉物品只會保存3天。

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