新冠疫情｜多間學校現個案　美孚地利亞修女紀念學校、李國寶中學、聖若瑟英文中學、佛教筏可紀念中學等 (17:02)

陽性個案：

．個案13072：26歲女子，鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）教師，1月15日最後上班，翌日發病，驗出N501Y及T478K變種病毒，即疑為Omicron。患者居於美孚新邨第三期百老匯街72-74號，樓下是多名師生染疫的地利亞修女紀念學校（百老匯）

．個案13074：3歲女童，就讀石硤尾聖多馬堂幼稚園K1。患者與42歲母親（個案13075）居於石硤尾大坑東邨東滿樓614室，疑因大廈出現垂直傳播而染疫。女童1月15日檢測陰性，16日發病，17日檢測陽性，有同班同學可能要檢疫。

．個案13079：16歲男生，美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）3M班學生，居於東涌映灣園1期賞濤軒1座。與患者於1月14日同場考試的一名同學（個案13069）早前已證實染疫，屬大坑東邨東滿樓巴基斯坦籍婦人（個案13045）家庭群組。

初步陽性個案：

●聖若瑟英文中學中六生（17歲）

．感染源頭不明，病毒量高

．1月15日發燒，1月17日求醫，之後交樣本檢測初步陽性

．患者無接觸過倉鼠或染疫者，但因驗出L452R變種病毒，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者可能與銅鑼灣Little Boss寵物店群組有關

患者行蹤：1月12日到觀塘apm Food Fiesta食泰菜；1月14日到樂富廣場；1月15日到旺角中心、新之城

●香港管理專業協會李國寶中學3E班學生（14歲）

．個案13079的家人，居於東涌映灣園1期賞濤軒1座，1月18日咳及頭痛

患者行蹤：曾到東涌藍天海岸與朋友聊天；1月14日曾到東涌的清真寺逗留25分鐘

●美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）2E班女教師（58歲）

．居於馬鞍山錦豐苑A座錦蓉閣

．1月10日及14日曾為2E班監考，當中一名學生早前確診，同場考試的學生要檢疫

．曾到新蒲崗大有街3號萬迪廣場23樓古道中醫求診，同場者要強制檢測

患者行蹤：到過馬鞍山新港城、馬鞍山街市、頌安商場地下街市；1月15日在九龍城逛街、光顧錦榮街蘇記粥品店

●3名分別11、14及16歲男生，是一家人，居於東涌

．14歲及16歲男生就讀大澳佛教筏可紀念中學，1月18日最後上學，學校要暫時停課、全校強制檢測

．11歲男生就讀大嶼山國際學校，1月13日後已無回校，1月15日到過就讀地利亞修女紀念學校（百老匯）的個案13079家中用膳

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