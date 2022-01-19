米芝蓮｜《香港澳門米芝蓮指南2022》公布摘星餐廳名單 (17:11)

《香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）公布最新「摘星」餐廳名單。香港餐廳方面，獲三星的餐廳有7間，全是去年獲此榮譽的餐廳。今年的二星餐廳與去年一樣有12間，當中「Octavium」和「欣圖軒」是去年一星餐廳，今年躋身二星之列。
今年共有52間香港餐廳獲一星，當中9間是新列入一星級別。而今年獲綠星（獲肯定在可持續飲食上有領先作為）的餐廳有兩間，除了去年的Roganic，亦新增二星餐廳Amber。
《香港澳門米芝蓮指南2022》入選香港餐廳名單如下：
三星（7間）
Caprice
富臨飯店
L'Atelier de Joel Robuchon
龍景軒
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA
志魂
唐閣
二星（12間）
Amber
Arbor
Bo Innovation
Écriture
L'Envol
新同樂
Ta Vie旅
Tate
天龍軒
營致會館
Octavium
欣圖軒
一星（52間）
Aaharn
Ando
Arcane
Beefbar
都爹利會館
ÉPURE
福臨門（灣仔）
富豪
吉地士
何洪記（銅鑼灣）
御寶軒（尖沙咀）
蘇浙匯（灣仔）
甘牌燒鵝
留園雅敘
六福菜館
Louise
萬豪金殿
文華廳
文華扒房+酒吧
明閣（旺角）
New Punjab Club
彭慶記
珀翠
Roganic
潤
Ryota Kappou Modern
香宮
嘉麟樓
夏宮
鮨．齋藤
Takumi by Daisuke Mori
The Araki
大班樓
Tosca di Angelo
VEA
新榮記
Yardbird
一樂燒鵝
逸東軒
夜上海（尖沙嘴）
ZEST by Konishi
浙江軒
瑞兆
新一星餐廳：
Belon
Chaat
Hansik Goo
I M Teppanyaki & Wine
Mono
家全七福
Sushi Wadatsumi
Whey
甬府
綠星：
Roganic
Amber（新綠星）
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