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米芝蓮｜《香港澳門米芝蓮指南2022》公布摘星餐廳名單 (17:11)

《香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）公布最新「摘星」餐廳名單。香港餐廳方面，獲三星的餐廳有7間，全是去年獲此榮譽的餐廳。今年的二星餐廳與去年一樣有12間，當中「Octavium」和「欣圖軒」是去年一星餐廳，今年躋身二星之列。

今年共有52間香港餐廳獲一星，當中9間是新列入一星級別。而今年獲綠星（獲肯定在可持續飲食上有領先作為）的餐廳有兩間，除了去年的Roganic，亦新增二星餐廳Amber。

《香港澳門米芝蓮指南2022》入選香港餐廳名單如下：

三星（7間）

Caprice

富臨飯店

L'Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

志魂

唐閣

二星（12間）

Amber

Arbor  

Bo Innovation   

Écriture  

L'Envol

新同樂

Ta Vie旅

Tate

天龍軒   

營致會館

Octavium

欣圖軒

一星（52間）

Aaharn   

Ando

Arcane   

Beefbar

都爹利會館

ÉPURE

福臨門（灣仔）   

富豪

吉地士   

何洪記（銅鑼灣）

御寶軒（尖沙咀）

蘇浙匯（灣仔）

甘牌燒鵝

留園雅敘

六福菜館

Louise   

萬豪金殿

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣（旺角）   

New Punjab Club

彭慶記

珀翠

Roganic

Ryota Kappou Modern

香宮

嘉麟樓

夏宮

鮨．齋藤

Takumi by Daisuke Mori   

The Araki

大班樓

Tosca di Angelo

VEA

新榮記

Yardbird

一樂燒鵝

逸東軒

夜上海（尖沙嘴）

ZEST by Konishi   

浙江軒

瑞兆

新一星餐廳：

Belon

Chaat

Hansik Goo

I M Teppanyaki & Wine

Mono

家全七福

Sushi Wadatsumi

Whey

甬府

綠星：

Roganic

Amber（新綠星）

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