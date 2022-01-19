米芝蓮｜《香港澳門米芝蓮指南2022》公布摘星餐廳名單 (17:11)

《香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）公布最新「摘星」餐廳名單。香港餐廳方面，獲三星的餐廳有7間，全是去年獲此榮譽的餐廳。今年的二星餐廳與去年一樣有12間，當中「Octavium」和「欣圖軒」是去年一星餐廳，今年躋身二星之列。