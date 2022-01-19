海關檢8600萬元私煙　拘1人 (16:11)

關員本月7日先在粉嶺坪輋截查一輛貨櫃車，並在其約40呎貨櫃中，檢獲1000萬支懷疑私煙；關員再於上周六（15日）在元朗一個鐵皮場發現一個裝滿私煙的40呎貨櫃發現1050萬支私煙，經調查後在青衣一個貨櫃場中再找到一個40呎貨櫃檢獲另外1050萬支私煙。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任葉立民表示，相信該批私煙經水路來港，不法分子先將私煙收藏在偏僻的貨櫃場，待時機成熟再供應市面買家，不排除會經本港重新包裝轉運外地。他稱行動中觀察到不少可疑車輛在貨櫃場附近巡邏，相信當有風吹草動時會作出行動，企圖逃避偵查及執法。

葉立民續稱，由於農歷新年假期物流鏈緊張，不法分子把握時間在假期前補充大量私煙來源，相信今次行動已成功在假期前堵截大量私煙流入市場。他指今次檢獲數量龐大，而海關去年全年共檢獲4.2億支私煙，今年1月仍未完結已檢獲5200萬支，數字有明顯上升趨勢，相信是疫情下多項措施收緊，不法分子有別於以往螞蟻搬家式走私，改為大量入貨確保貨源。