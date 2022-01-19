新冠疫情｜港增16陽性個案　7宗本地感染兩人源頭未明　葵涌邨逸葵樓兩人染疫居不同單位 (16:36)

衛生防護中心公布，截至今日（19日）零時，本港新增16宗新型冠狀病毒陽性個案，其中12宗驗出N501Y及T478K變種病毒，顯示可能屬Omicron變種；另有一人帶L452R變種病毒。新增個案當中9宗屬輸入個案；7宗屬本地感染，其中兩宗源頭未明。今日暫有10多宗初步陽性個案，其中最少10宗屬本地感染。
葵涌邨逸葵樓錄得一宗陽性及初步陽性個案：
．個案13085：79歲男子，1月18日入仁濟醫院進行大腸內窺鏡檢查，入院篩查結果初步陽性。患者本身身體狀況不佳，故通常只在住所樓下公園坐，由於他患慢性呼吸道疾病致不時氣促，因此戴口罩「未必戴得好」
患者行蹤：曾到大窩口街市；1月8日到荃灣荃薈的智能身分證換領中心換身分證
．初步陽性個案：國泰航空外判商員工，與個案13085居於不同樓層及不同坐向單位，衛生防護中心正調查兩人有否相遇過。患者在機場國泰航空貨運站上班，負責駕鏟車搬貨，毋須直接接觸貨物，獨自在同一架車工作。他1月12日檢測陰性，18日開始咳，同日檢測陽性
東滿樓23人撤離檢疫
另外，疑出現垂直傳播的石硤尾大坑東邨東滿樓，昨（18日）共有23名屬14室的住客撤離檢疫，涉及8個單位。在檢疫酒店遭傳染的巴基斯坦籍婦人（個案13045），其東滿樓514室住所有環境樣本驗出新冠病毒，包括洗手間去水位、洗手盆及抽氣扇。
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