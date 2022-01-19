華懋基金被指借款遭入稟索逾1.6億元　龔仁心稱自願捐款「朋友通財之義」 (16:12)

原告為林義雄，被告為華懋慈善基金有限公司（下稱基金）。龔仁心庭上認同基金並無謀利的業務及依賴捐款運作，以往由龔如心從華懋集團撥款至基金。龔如心去世後，基金由他和龔因心、龔中心三姊弟，以及華懋集團「老臣子」陳鑑波、梁榮江等5人主理。基金須獲遺產管理人同意才能從華懋取得款項，當時基金失去這收入來源。

原告方質疑，基金涉遺產案官司所需費用約5000萬元，若找不到資金，則會功虧一簣，龔仁心表示不同意，他稱聘請律師「平有平做」。他同意基金一度沒收到捐款，財政不穩定，但沒打算借貸。至2008年尾，基金赤字逾4000萬元，基金理事曾向朋友尋求捐款和借款，龔仁心續指出大部分為前者，「好麻煩借錢，捐啦」。

龔仁心指稱很多人知悉基金需錢打官司，他沒叫林義雄捐款或借錢，強調「係佢自願捐款」，龔仁心稱兩人屬多年朋友「唔需要講太多嘢」，「朋友有通財之義」，龔仁心稱忘記有否道謝。龔仁心又說，除非特別註明，否則基金所得款項均視為捐款，「慈善基金唔係捐款係咩呀？」而基金借貸亦可能沒書面紀錄。