華懋基金被指借款遭入稟索逾1.6億元　龔仁心稱自願捐款「朋友通財之義」 (16:12)

華懋慈善基金於2009年與商人陳振聰爭奪已故華懋集團主席龔如心遺產，在澳門經營借貸的林義雄早前入稟高院，指稱基金曾向他借款逾4200萬元打官司，連本帶利追討逾1.6億元，案件今（19日）在高院續審。龔如心胞弟龔仁心作供稱林義雄「自願捐款」，他沒叫林義雄捐款或借錢，兩人屬多年朋友不需多談，「朋友有通財之義」。
原告為林義雄，被告為華懋慈善基金有限公司（下稱基金）。龔仁心庭上認同基金並無謀利的業務及依賴捐款運作，以往由龔如心從華懋集團撥款至基金。龔如心去世後，基金由他和龔因心、龔中心三姊弟，以及華懋集團「老臣子」陳鑑波、梁榮江等5人主理。基金須獲遺產管理人同意才能從華懋取得款項，當時基金失去這收入來源。
原告方質疑，基金涉遺產案官司所需費用約5000萬元，若找不到資金，則會功虧一簣，龔仁心表示不同意，他稱聘請律師「平有平做」。他同意基金一度沒收到捐款，財政不穩定，但沒打算借貸。至2008年尾，基金赤字逾4000萬元，基金理事曾向朋友尋求捐款和借款，龔仁心續指出大部分為前者，「好麻煩借錢，捐啦」。
龔仁心指稱很多人知悉基金需錢打官司，他沒叫林義雄捐款或借錢，強調「係佢自願捐款」，龔仁心稱兩人屬多年朋友「唔需要講太多嘢」，「朋友有通財之義」，龔仁心稱忘記有否道謝。龔仁心又說，除非特別註明，否則基金所得款項均視為捐款，「慈善基金唔係捐款係咩呀？」而基金借貸亦可能沒書面紀錄。