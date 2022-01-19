黃之鋒六四集會案上訴得直　總刑期減4個月　梁凱晴上訴駁回 (15:26)

身穿藍色毛衣的黃之鋒由囚車押解到庭應訊，不時向旁聽者揮手點頭；早前已服刑完畢的梁凱晴則沒有到庭。上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴裁定黃之鋒上訴得直，連同包圍警總、反《禁蒙面法》大遊行兩案，總刑期減至23.5個月。其代表律師透露，預計黃之鋒在今年3月完成刑期。

代表兩名申請人的大律師關文渭列出同案各人的刑期陳辭稱，同案被告梁國雄和朱凱廸均為重犯者及有保釋在身，量刑起點9個月；黃之鋒僅因有積極角色、重犯及在保釋期間犯案，量刑起點15個月是過高，亦與其餘判刑不一致，認為合適的起點是11個月；代表律政司的署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業則認為，黃之鋒在獲釋後屢次重犯，判刑並無不妥。

申請方亦認為，原審法官在計算量刑起點及整體刑期時，均考慮黃之鋒是重犯者，終不予刑期同期執行，惟所有正就其他案服刑而須考慮整體刑期的被告，皆是重犯者，故不應因黃之鋒重犯而不予刑期扣減；律政司則陳辭表示，黃之鋒涉及的3宗案件均在不同場合干犯，應獨立分開考慮刑期。