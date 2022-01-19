梁國雄涉違特權法重審　馬紹祥稱被搶文件「睇返都驚」　麥美娟：曾要求被告交回 (18:35)

【18:35】當時會議主席、立法會議員麥美娟供稱，梁國雄要求馬紹祥提供文件，但馬紹祥稱手上沒有文件，惟被告不滿意答覆。麥美娟稱，被告離席一刻，已喝止他，被告其後走到官員席取走文件，遂要求被告交回文件，並下令被告離開會議廳。

辯方盤問時稱，麥美娟的助理於馬紹祥作供時聽審，質疑兩人曾經討論。麥美娟稱，其助理只是來陪她，並非刻意聽審，且其助理聽審是留意她何時需要作供。她補充，由於今日是立法會大會，故對於能否依時出席感到緊張。

辯方稱，麥美娟曾說該會議並非以《立法會（權力及特權）條例》召開，麥美娟則補充，該類會議可傳召官員及要求出示文件。辯方遂問，該類會議是否很難召開，她認為難以一概而論，又稱在擔任議員期間從未參與過。聆訊明（20日）續。

【14:45】馬紹祥供稱，2016年11月15日立法會房屋事務委員會與發展事務委員會舉行聯席會議，討論橫洲發展計劃事宜。當日早上約10時，梁國雄要求政府提供與顧問公司奧雅納的書信來往，惟馬紹祥當時未有資料在身。他續稱，梁國雄其後走去官員席「一手拎起我個folder」，該文件夾包括機密文件等資料，馬紹祥隨即「向後退」，並向會議主席麥美娟投訴，惟未能成功取回文件。梁國雄亦把文件交給時任立法會議員朱凱廸翻閱。馬紹祥翌日就事件報案。庭上亦播放事發片段。

辯方盤問時質疑，馬紹祥錄取的口供並無提及當時的反應，他解釋，庭上作供時「記返起個感覺」，稱「𠵱家睇返都驚」。

辯方盤問時指出，當時有傳媒報道稱橫洲發展項目與官商鄉黑有關，故被告作為時任立法會議員有責任向政府問責，馬紹祥同意。辯方引述其他時任泛民議員的發言時，問及發言是否表達對馬紹祥及政府的強烈不滿，惟馬紹祥多番沒有正面回答，並稱「呢個係佢嘅表述」，主任裁判官嚴舜儀一度要求馬紹祥直接回答問題，以加快盤問時間。

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