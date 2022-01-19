有市民向漁護署交出倉鼠　飼主：為健康着想無謂博 (12:50)

銅鑼灣寵物店Little Boss有倉鼠樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，政府昨（18日）「強烈建議」市民交出去年12月22日或之後購買的倉鼠人道毁滅。今早（19日）有巿民到沙田新界南動物管理中心向漁農自然護理署交出所飼養的倉鼠，平均逗留約10分鐘後離開。有飼主稱不是所有倉鼠均染疫，形容措施「有啲不人道」；亦有市民稱能理解措施。
麥先生去年12月27日到Little Boss旺角分店購買一頭倉鼠，命名為「肥仔」。他為了同住家人及其他寵物的健康着想，決定將倉鼠交給漁護署。他曾打算將倉鼠交給義工，但買倉鼠時以信用卡付款，擔心政府日後翻查信用卡紀錄，若屆時未能提供倉鼠去向將會有法律風險。
麥先生稱交出倉鼠心情無奈，形容措施「有啲不人道」，認為不是所有倉鼠都可能染疫，最好為所有倉鼠進行檢測。他亦擔心若倉鼠帶有病毒會傳染家中的貓，故會帶牠進行檢測。
麥先生表示，交出倉鼠時須填寫棄養同意書、核對身分證及提交住址等個人資料，職員表示「你擺低（倉鼠），我哋會處理」，沒有查詢其家中有沒有其他動物。
陳先生今早近10時到中心交出倉鼠。他去年12月底與本月初在Little Boss旺角分店購入兩隻倉鼠「可樂」及「雪碧」。他表示與家人商量後，為兩名小朋友健康着想「無謂博」，決定送走倉鼠。
對於政府宣布將人道毁滅倉鼠，陳先生表示理解，認為措施原意是為市民着想，自己亦不希望將帶病毒的動物交給寵物義工。
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