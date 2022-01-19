有市民向漁護署交出倉鼠　稱人道毁滅「有啲不人道」　有飼主稱為健康「無謂博」 (12:50)

麥先生去年12月27日到Little Boss旺角分店購買一頭倉鼠，命名為「肥仔」。他為了同住家人及其他寵物的健康着想，決定將倉鼠交給漁護署。他曾打算將倉鼠交給義工，但買倉鼠時以信用卡付款，擔心政府日後翻查信用卡紀錄，若屆時未能提供倉鼠去向將會有法律風險。

麥先生稱交出倉鼠心情無奈，形容措施「有啲不人道」，認為不是所有倉鼠都可能染疫，最好為所有倉鼠進行檢測。他亦擔心若倉鼠帶有病毒會傳染家中的貓，故會帶牠進行檢測。

麥先生表示，交出倉鼠時須填寫棄養同意書、核對身分證及提交住址等個人資料，職員表示「你擺低（倉鼠），我哋會處理」，沒有查詢其家中有沒有其他動物。

陳先生今早近10時到中心交出倉鼠。他去年12月底與本月初在Little Boss旺角分店購入兩隻倉鼠「可樂」及「雪碧」。他表示與家人商量後，為兩名小朋友健康着想「無謂博」，決定送走倉鼠。

對於政府宣布將人道毁滅倉鼠，陳先生表示理解，認為措施原意是為市民着想，自己亦不希望將帶病毒的動物交給寵物義工。

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