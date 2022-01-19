新冠疫情｜袁國勇稱明白人道毁滅倉鼠決定不受歡迎　望市民考慮防疫和公共衛生 (12:30)

袁國勇又表示，今次事件中倉鼠原可避免人道毁滅，但由於本港疫苗接種率不高，其中現時約五成長者未接種疫苗，一旦有病毒走進長者社群，假設有兩成人受感染，已相當於10萬名長者染疫；即使死亡率只有1%，估計仍有1000名長者死亡，強調他們的生命也一樣寶貴。

他進一步解釋，該批進口倉鼠可能在荷蘭受感染，亦有可能在抵港時受感染，倉鼠之間可能出現隱性傳播鏈，病毒量足以傳染人類，而當局沒有足夠資源將倉鼠進行隔離和檢測，以切斷傳播鏈，因此人道毁滅倉鼠是唯一選擇。袁國勇又稱，自己也因事件收到「叫我去死」的電郵。

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