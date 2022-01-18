無業男涉迷暈強姦17歲女生受審 (20:15)

30歲無業男子前年在交友程式結識17歲女生後，相約對方到荃灣一酒店看Netflix劇集，其間疑將大麻加入手捲煙，並與女生輪流吸食，在她暈倒後趁機強姦她，女生衣衫不整匆忙離開，最終向途人求助並報警。無業男今（19日）在高等法院否認強姦及施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪受審。控方披露經檢驗後，女生陰道有被告的精液。
控方開案陳辭指出，被告葉偉達（30歲）聲稱年約20歲，在交友軟件上認識17歲的X，二人均有吸煙習慣，其後轉到Telegram上聊天，並相約前年6月9日到荃灣逛街吃飯。當日身穿校服的X在放學後與被告見面，被告建議到酒店看Netflix劇集。
抵達酒店後，被告建議到洗手間內吸煙，並拿出一支手捲煙，二人輪流吸食，不久X便感到喉嚨乾涸，於是回牀上休息，此時被告手執一部iPad叫X挑選劇集，趁機摸X的手腳及下體，惟X感到頭暈而無力反抗，不久後暈倒。當X醒來時，發現自己的校裙被揭起，被告正插入她的下體，X再次暈倒，醒來後發現其下體有液體流出。
X匆忙逃走下沒有穿上內褲及鞋襪，亦沒有帶走電話、錢包及書包，她其後向男途人借交通費離開，男途人見狀後報警，X及後被送院，被告帶同X的隨身物品前往醫院，當場被捕。聆訊明（19日）續。