無業男涉迷暈強姦17歲女生受審 (20:15)

控方開案陳辭指出，被告葉偉達（30歲）聲稱年約20歲，在交友軟件上認識17歲的X，二人均有吸煙習慣，其後轉到Telegram上聊天，並相約前年6月9日到荃灣逛街吃飯。當日身穿校服的X在放學後與被告見面，被告建議到酒店看Netflix劇集。

抵達酒店後，被告建議到洗手間內吸煙，並拿出一支手捲煙，二人輪流吸食，不久X便感到喉嚨乾涸，於是回牀上休息，此時被告手執一部iPad叫X挑選劇集，趁機摸X的手腳及下體，惟X感到頭暈而無力反抗，不久後暈倒。當X醒來時，發現自己的校裙被揭起，被告正插入她的下體，X再次暈倒，醒來後發現其下體有液體流出。

X匆忙逃走下沒有穿上內褲及鞋襪，亦沒有帶走電話、錢包及書包，她其後向男途人借交通費離開，男途人見狀後報警，X及後被送院，被告帶同X的隨身物品前往醫院，當場被捕。聆訊明（19日）續。