已婚男教師性侵未成年女生罪成還押候判　官斥被告違反誠信一般會判監 (20:30)

另外，法官練錦鴻又以案件涉違反誠信，明言一般而言會判監，拒絕被告保釋，還押以待索取背景報告及事主創傷報告。兩項控罪指稱，被告C.C.H.（37歲）於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日非禮X。

練官表示，案發時X為14至15歲，X在法律上不能同意猥褻行為，法例旨在保護兒童，免受他人因一己私慾乘虛而入。練官認為被告與X的感情關係較為複雜，被告是她的好教師和聆聽者，雖然X每次事後聲稱防備和厭惡被告，但她旋即原諒對方，關係一如以往。

練官稱，被告是X的教師，兩者在年紀以至權力均不對等，正好解釋X對被告防備，同時X對他愛慕不減，兩人持續聯絡。

練官表示，兩人信息可見兩人的關係曖昧，形容被告言辭十分露骨，辯方從未指出對話虛構，辯方亦未能以傳聞證據反對信息呈堂。而被告問X「你係咪第一次掂人？」，X表示「就俾（畀）咗你啦」足已引證事件，加上X在作供善於表達，練官信納她清楚仔細的證供，即使她偶有遲疑及忘記，但終能覆述成人也會感到尷尬的情節和重要部分，故裁定被告兩罪成立。