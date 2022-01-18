華懋慈善基金遭追1.6億元辯稱屬捐款毋須還　債主林義雄反斥基金「胡說八道」、「吃人不吐骨頭」 (18:47)

林義雄一方在開案陳辭指出，本案涉及貸款額不低，法庭要考慮林義雄會無私捐款，抑或放貸賺取利息。被告華懋慈善基金有限公司（下稱基金）一方則指稱，基金的籌款能力不低，毋須向林義雄借錢。

林義雄作供時，他在澳門賭場工作多年，並非每次放貸也會簽借據。基金一方問及，林義雄無法出示與基金負責人龔仁心的借據，質疑借貸一事純屬虛構。林義雄強調，華懋集團是高尚的公司，他透過已故的港區全國政協常委徐展堂認識龔仁心，彼此「憑個信字」，所以沒有與龔仁心簽借據。

基金一方指出，林義雄曾與龔仁心會面和訂口頭協議，但他在2015年入稟狀講述的會面過程、人數等，均與近日呈堂的誓章內容有出入。林義雄否認說謊，指出基金的說法「胡說八道」。

基金一方又稱，林義雄曾向基金直接匯款逾2000萬元，是他心甘情願作捐獻。但林義雄反問，「我像是捐款2000多萬的人嗎？你吃人不吐骨頭！你用這個手段抹殺別人的借款！」聆訊明（19日）續。