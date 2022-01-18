屯門工廈維修招標　法團遭恐嚇　O記競委會首合作拘4男 (17:30)

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察何嘉麟表示，涉事屯門一工廈早前正為維修工程進行招標，惟上月尾、即業主立案法團正準備投票選出中標者前，法團成員及相關顧問公司分別接獲恐嚇信，內容主要針對其中一間有份投票承建商，並企圖以脅迫方法干預結果。他稱顧問公司亦接到電話，要求更改有關分析報告，該公司並無就範，之後遭對方淋紅油。警方聯同競委會分別黃大仙、將軍澳、大角咀及土瓜灣拘捕4名涉案男子，並檢獲手提電話及相關文件。

競爭事務委員會首席經理（行動）區瑋略表示，今早與警方搜查涉案物業管理公司的兩間辦公室，調查中發現該公司一名代表在有關工程招標期間，曾作出連串可被視為企圖操控投標結果的行為，涉違反競爭條例中的第一行為守則。他指正調查部分參與今次投標的承建商，並發現當中有標書出現極不尋常的現象，懷疑有承建商同樣參與了反競爭行為，包括圍標及合謀定價等，正展開調查。