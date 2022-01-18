屯門工廈維修招標　法團遭恐嚇　O記競委會首合作拘4男 (17:30)

警方及競爭事務委員會首次展開聯合行動，針對屯門一工業大廈維修工程招標過程中，懷疑有人對業主立案法團及顧問公司作出連串刑恐及刑毀等行為，並在各區拘捕4名年齡介乎28至51歲的涉案男子，包括一名物業管理公司高層，被捕者當中部分人有三合會背景。他們涉刑事恐嚇、刑事毁壞及作為公司高層人員同意或同縱容該公司干犯刑恐及刑毀三項罪行，競委會亦正調查案件是否有人涉圍標等違反競爭條例的行為。
警方有組織罪案及三合會調查科高級督察何嘉麟表示，涉事屯門一工廈早前正為維修工程進行招標，惟上月尾、即業主立案法團正準備投票選出中標者前，法團成員及相關顧問公司分別接獲恐嚇信，內容主要針對其中一間有份投票承建商，並企圖以脅迫方法干預結果。他稱顧問公司亦接到電話，要求更改有關分析報告，該公司並無就範，之後遭對方淋紅油。警方聯同競委會分別黃大仙、將軍澳、大角咀及土瓜灣拘捕4名涉案男子，並檢獲手提電話及相關文件。
競爭事務委員會首席經理（行動）區瑋略表示，今早與警方搜查涉案物業管理公司的兩間辦公室，調查中發現該公司一名代表在有關工程招標期間，曾作出連串可被視為企圖操控投標結果的行為，涉違反競爭條例中的第一行為守則。他指正調查部分參與今次投標的承建商，並發現當中有標書出現極不尋常的現象，懷疑有承建商同樣參與了反競爭行為，包括圍標及合謀定價等，正展開調查。