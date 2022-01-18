少年涉高空擲鏹水淋警　警否認曾圍毆恐嚇被告　一警供辭未提上門搜查 (17:40)

現年16歲的被告否認2020年3月2日在牛頭角上邨常逸樓一單位向警員48335淋潑硫酸，以及同年2月1日至3月4日與施瀚荣串謀縱火；他承認藏有工具作非法用途及管有攻擊性武器兩罪，即在住所管有水果刀等。辯方早前表示，被告曾遭警員圍毆並威嚇「拉埋你老竇返去」。

庭上播放錄影會面，被告稱多件涉案物品是友人施瀚荣暫存在被告住所，施瀚荣會給予現金補貼被告的日常生活。被告表示，背囊內的水果刀是施瀚荣在遊行示威作自衛之用，兩把槌及扳手是施瀚荣用來破壞公物和拆除欄杆。被告又說，施瀚荣曾於黃大仙示威以該些電油製作汽油彈。

辯方早前反對將錄影會面呈堂，指出陪同被告錄口供的父親患妄想症，未能保障被告權利。為被告進行錄影會面的警員林宇德供稱，其父表現與一般人無異。林宇德盤問下稱，他目睹被告從住所步出，於是上前截停，被告告訴他不欲驚動住所內家人，要求到隱蔽處搜身。林宇德遂在後樓梯搜身，他又同意上門目標是入屋搜查。

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