屯院七旬翁出院前亡　官裁死於自然　促加強新護士培訓督導、改善醫護交更安排 (16:56)

死者陳良河（終年70歲，已退休）2016年8月25日入院，同年11月17日死亡。

黃官向屯門醫院提出5項建議時稱，護士陳柏樺新入職，其表現明顯與期望有落差。護士鍾美松得悉事主曾出現嘔吐，囑陳柏樺為事主作檢查，但陳柏樺僅作目測及詢問，沒有量度維生指數。當晚近9時，陳柏樺為事主量度維生指數，發現其血含氧量跌至85%，但沒有即時提供氧氣，並交由下更護士黃錦麟處理，而黃錦麟當時仍未正式上班。黃官認為，應加強新入職護士的培訓及督導。

至於時任屯門醫院（內科及老人科部）副顧問醫生鄭加成診斷事主出現吸入性肺炎，但沒有把其診斷及治療寫下，故黃官建議要確保醫療牌板紀錄的完整及準確。負責急救的時任屯院（內科及老人科部）醫生呂慧翔曾說「醫生是人不是神」，黃官稱此話屬實，但在家屬傷感情況下說，會有「傷口上灑鹽」的感覺，認為要加強培訓醫生與病人家屬溝通的技巧。

黃官又稱，鄭醫生下班時沒有向呂醫生交代事主情況，認為要改善醫生及護士的交更安排。黃官表示，呂醫生為候召醫生，但得知事主情況，沒有即時到病牀臨牀診斷，建議屯門醫院檢討候召醫生評估病人情況的機制。