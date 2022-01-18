新冠疫情｜漁護署「人道處理」全港寵物店倉鼠　促12月22日後買倉鼠市民交出 (16:11)

銅鑼灣Little Boss寵物店一名店員及一名顧客確診感染新型冠狀病毒，顧客丈夫初步陽性，店內有倉鼠亦驗出陽性。漁農自然護理署長梁肇輝今（18日）宣布，漁護署會檢取銅鑼灣Little Boss及其大埔太平工業中心動物倉庫的所有動物作新冠病毒檢測，然後「人道處理」。另外，全港可賣倉鼠的寵物店要暫時停業，出售的倉鼠亦會全部被檢走作檢測及「人道處理」。他估計要處理的動物有約2000隻，包括倉鼠及其他細小動物。
梁肇輝又稱，去年12月22日及今年1月7日有兩批倉鼠從外地進口香港，漁護署強烈建議於12月22日或之後，在香港任何地方購買倉鼠的市民，要將倉鼠交予漁護署「人道處理」。衛生防護中心則稱，在12月22日或之後買倉鼠的市民要強制檢測，如其交出的倉鼠對新冠病毒檢測呈陽性，主人要檢疫。
梁肇輝表示，兩個批次的倉鼠均由荷蘭同一間公間空運進口，12月22日進口的批次涉及1080隻倉鼠，而1月7日的批次則涉及838隻倉鼠。被問及把倉鼠人道毁滅是否不尊重生命，他表示由於有環境樣本及11隻倉鼠樣本呈陽性，為公共衛生起見，人道毁滅是較安全的做法。
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