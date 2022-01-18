新冠疫情｜增18陽性11宗本地感染　大坑東邨東滿樓疑現垂直傳播 (16:07)

部分陽性個案，包括居住在元州街450至464號寶華閣的一家四口（個案13045非同住家人）：（相關報道：巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高）

．父親（個案13068）任職foodpanda外賣員，最後一日上班為10日前，主要在深水埗送外賣，曾到訪曾到灣仔入境處及稅務大樓

．31歲母親（個案13065）為家庭主婦，與丈夫均已接種兩劑復必泰疫苗。她在1月14日曾在露天街市買菜

．兒子（個案13063）在李鄭屋邨小學上學，最後上學日期為1月13日，留在家中時間較長，不多外出

．一歲嬰兒（個案13066）在1月16日出現病徵

另有陽性個案涉及居於大坑東邨東滿樓的一家人（個案13045同住家人）：

．父親（個案13064）、女兒（個案13071）及3名兒子（個案13070、個案13069及個案13067），全部沒有接種新冠疫苗

．父親沒有工作，早上會到深水埗逛街及抽煙；女兒沒有工作

．其中一名兒子是中三學生，在九龍城上學；另外兩名兒子則在美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）上學，其中一名就讀中三3M班，最後上學日期為1月4日；另一名兒子就讀中二

大坑東邨東滿樓新增兩宗初步陽性個案，住在個案13045樓上

．母親及其小朋友，住在個案13045的樓上，即同屬14號單位

．小朋友在石硤尾聖多馬堂幼稚園就讀K1，他1月16日發燒，翌日進行檢測，結果呈陽性。1月15日晚東滿樓被圍封強檢時，其檢測結果呈陰性，其同班同學或要檢疫

．母親有打兩劑復必泰，曾在聖多馬教堂附近露天街市買菜。二人與個案13045互不認識，沒有接觸，疑出現垂直傳播

一宗源頭未明的初步陽性個案：

．26歲的幼稚園女教師，居住在美孚新邨第3期，她已接種兩劑復必泰疫苗，與家人同住

．在北角英皇道的學之園幼稚園任教，最後上班日期是1月5日

．1月15日坐地鐵上班及下班；1月16日曾到尖沙嘴K11的DONKI購物及到The ONE的ÔDELICE餐廳用餐；1月15日晚上6時許曾到K11及海港城購物。

．1月16日發燒，17日開始咳及求診，曾到深水埗白田社區會堂進行檢測