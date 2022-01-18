新冠疫情｜銅鑼灣Little Boss寵物店倉鼠樣本初步陽性　顧客確診丈夫初陽　150顧客須檢疫 (15:42)

徐樂堅及衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，Little Boss店員在傳染期即1月7至15日期間，扣除她1月10日放假，在店內合共接觸約150名顧客，該批顧客要檢疫。

薛漢宗：全球首次發現倉鼠在非實驗室感染

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗表示，在實驗室的實驗中，顯示倉鼠會在鼠群中感染新冠病毒，但相信這是全球第一次有倉鼠並非在實驗室感染，而是天然感染。他相信，荷蘭在過去一年亦沒有在動物群中發現新冠病毒，因為如有案例出現，理應向世界動物衛生中心上報。

銅鑼灣Little Boss新增確診顧客（個案13059）詳情：

．67歲女子，與家人居於香港仔嘉隆苑嘉昇閣，1月12日發病

．1月12日向私家醫生求診，1月14日再到聖保祿醫院門診求醫，至1月16日交樣本，檢測呈陽性，CT值13，代表病毒量高

．1月4日與同住女兒在銅鑼灣Little Boss買倉鼠；1月8日再與女兒到該店欲換寵物籠，逗留約10至15分鐘選籠，並購買倉鼠食物後離開。兩人於1月8日到店時由確診店員（個案13047）接待，互相有約1米距離。衛生防護中心懷疑患者於1月8日到寵物店時受感染

．患者家人已送入檢疫中心，一同到銅鑼灣Little Boss女兒暫無病徵；患者丈夫昨晚（17日）入院後初步陽性

另外，銅鑼灣Little Boss的動物倉庫位於大埔太平工業中心，該處亦有環境樣本，包括動物籠、食物盤等，該倉庫有20至30名員工要檢疫。倉庫一名居於大埔太和邨居和樓的23歲女員工，日前新冠病毒檢測結果不確定，入院後檢測陰性。

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