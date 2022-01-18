霍英東遺產案｜霍麗娜稱聽罷法官感想　申押後至周四尋求和解獲批 (15:17)

霍震宇離庭時被傳媒問及會否有意和解，以及有否與家人商討等，他表示「多謝關心，No comment（不予置評）」。

代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭指出，鑑於近日聽到法官對本案的感想（相關報道：官感慨案件可悲 各方非為個人利益 僅爭議亡父意願如何詮釋 ），希望嘗試尋求其他解決方案，而非有待案件的最終裁決，惟本案牽涉多個與訟方及議題，故申請押後兩天。代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍認為，事實上各方過去曾就此作商討，擔心押後兩天依然沒有結果，變相會浪費時間，建議先押後半小時讓各方索取指示。霍麗娜一方則認為審訊時間緊湊，半小時押後幫助不大。

法官聞言稱，霍英東亦不想看到家庭糾紛，又指出本案備受公眾關注，望各方可以收窄分歧，批准短暫休庭。各方索取指示後，霍震寰一方表示不反對押後，法官稱若繼續審訊對霍氏家族形象及聲譽並非一件好事，希望各方在押後期間盡力尋求解決方案。

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