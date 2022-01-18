海關檢逾1000萬元冒牌貨物　拘3男女 (13:40)

海關版權及商標調查科跨境調查組高級調查主任梁文聰表示，海關在本月7日至14日一連8日，採取行動代號「追跡者」執法行動，透過情報分析鎖定多間位於元朗、青衣及葵涌物流公司，突擊搜查共檢獲2.6萬件冒牌貨物，估計市值約940萬元。在跟進調查之後，發現當中部分貨物運往本地派遞，其餘出口轉往其他國家。

海關繼續作出跟進行動，於本月12日在葵涌檢獲一個載有10對懷疑冒牌波鞋及兩個冒牌手袋包裹，隨即到荔枝角一工廈進行監控派遞行動，成功破獲一個冒牌波鞋及衣物儲存倉及加工中心，檢獲470件冒牌物品及包裝工具，同時拘捕一名31歲收貨女子。據調查顯示該女子營運網店一至兩個月，透過專頁速銷貨品，當接到訂單後，會在其他地方訂購冒牌貨物，之後會經物流公司集運送到該荔枝角儲存及加工中心，貨品經加工之後透過速遞送給客戶，網店售賣貨物價格由800至2000元，與正貨價錢相若。最貴貨品為一對波鞋2000元，經加工補色、清潔後、手工精美，以假亂真。

其後海關於本月14日在葵涌一間物流公司再檢獲一個載有5個冒牌手袋的包裹，採取監控派遞行動，發現該包裹送到深水埗一個地點，搗破一個售賣冒牌物品攤檔，檢獲89件冒牌貨物，估計市值4萬元，當場拘捕一名懷疑輸入及售賣冒牌物品34歲收貨男子。海關指，檢獲的冒牌手袋質素差，價錢較低；手表造工參差，售價約正貨價一成。有網民早前發帖質疑海關拘捕過程插贓嫁禍，海關其後澄清絕無此事，並予以譴責。

另外，海關透過風險評估，於本月10日在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，檢獲500件冒牌波鞋，估計市值20萬元，並拘捕60歲男司機。全部案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查。