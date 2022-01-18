健身教練發帖稱殺警違禁制令囚21日緩刑一年　官批律政司檢控嚴重延誤 (14:10)

被告宋浩德於2019年11月11日在facebook發帖，表示「殺咗呢條x家x」，帖文下方為西灣河開槍警員的照片。翌日，被告再發帖稱「一定要見到有黑警死」，最終被捕。

律政司一方表示，被告威脅向警員使用暴力，有意恐嚇警員及其家人，違反文明社會的價值。雖然被告事後在facebook發文道歉，律政司認為被告的罪責不輕。

辯方求情指出，被告沒有任何政治立場，案發時因為西灣河開槍事件觸發情緒，因一時激憤而發帖。辯方又指出，被告任職的健身中心受2019年社會運動影響，有不少客人流失，被告也是社運的受害者。

法官高浩文判刑時表示，本案涉及煽動傷害警員，比以往向警員起底的案件更嚴重，無論被告是否知悉禁制令事宜，涉案帖文仍能夠煽動暴力和激化社會氣氛。

庭上披露，警方於2020年2月無條件釋放被告，律政司2021年10月向被告展開藐視法庭程序。法官提到，明白警方和律政司需時調查，但被告應該盡早被帶上法庭，「嚴重的檢控延誤必定削弱法庭的能力」。