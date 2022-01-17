新冠疫情｜徐英偉離開竹篙灣檢疫中心 (20:17)

【19:25】今日（17日）起只要檢疫滿14天，又取得新型冠狀病毒陰性檢測，可有序離開檢疫中心。據了解，因出席港區人大代表洪為民生日會的3名官員，包括民政事務局長徐英偉、入境處長區嘉宏和發展局長政治助理馮英倫，以及4名立法會議員最快今晚可以離開竹篙灣檢疫中心。

本報向民政事務局查詢徐英偉情况，局方回覆稱沒有消息。本報向洪為民查詢他是否可以在今晚離營，未獲回覆。

發展局回覆查詢表示，馮英倫將於今日完成檢疫，衛生署將安排他今晚稍後離營，在家進行7天的自我監察，其間要多次檢測；完成後，馮英倫將於1月25日返回工作崗位。局方稱馮英倫就事件為抗疫工作帶來額外負擔再次向社會致歉，並已汲取教訓，往後加倍警惕。

同因出席生日會而在竹篙灣檢疫的經民聯立法會議員陸瀚民下午接受查詢稱，理論上今晚可以離營，但未收到通知，估計要明日凌晨才能離開。他說，離營後按指引要在家進行7天自我監察，他會遵從有關建議，如非必要不會外出。

新冠疫情 相關報道：

增7陽性4宗屬本地感染 寵物店員帶Delta源頭不明 病毒基因巴基斯坦流行

油麻地海景絲麗酒店部分環境樣本陽性 檢疫中招婦9親友初步陽性