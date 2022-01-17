男生利器刺警頸認有意圖傷人罪囚7年9月　官：惡意攻擊執法人員 (17:50)

被告許添力（現年21歲）承認於2019年10月13日，在觀塘港鐵站近A1出口行人天橋，意圖使軍裝警員梁兆祥的身體受嚴重傷害而非法及惡意地傷害他。散庭時，有旁聽者向被告揮手，並稱「保重呀，飲多啲水呀」、「畀心機讀書呀」等，被告揮手回應。

陳官判刑時稱，本案控罪的意圖足以與謀殺比擬，案中暴力程度高，背後意圖明顯。被告刺向事主最脆弱的頸部，甚至準備好遺書，反映其意志堅定。陳官又引述內地廚師於連儂隧道斬傷青年致腸臟溢出案中的判辭（被告判囚6年4個月），稱本案又是當時香港社會中「毫無意義」的暴力事件，強調不論政見如何，暴力皆不能解決問題。

陳官續稱，相信被告透過兩年還押已有反省，希望他的求情為真誠，亦冀他利用獄中時間，改過自新。陳官又表示，本案嚴重程度、事主傷勢、對事主及家人的影響等，均較上述案件為輕，惟考慮被告惡意攻擊執法人員，以10年為量刑起點，被告認罪獲22.5%扣減，總刑期為7年9個月。