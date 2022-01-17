空氣污染物濃度回升　路邊二氧化氮超世衛指引逾6倍　環團促加快推動零排放公共交通 (18:21)

健康空氣行動發現，2021年幾種主要空氣污染物，包括二氧化氮（NO2）、可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）及臭氧（O3），年均濃度均較2020年增加，除了路邊的臭氧濃度沒有變動，其餘上升3%至12%不等，當中一般空氣監測站的路邊二氧化氮年均濃度較2020年上升12%，雖然年均濃度符合本港的空氣質素指標，但較世衛標準高出近3倍。

元朗監測站路邊二氧化氮年均濃度升幅最大

全港共有15個一般空氣質素監測站，去年以元朗監測站錄得路邊二氧化氮年均濃度最大升幅，由2020年的每立方米32微克上升至去年41微克，升幅約28%。至於PM10及PM2.5的全港年均濃度近年有下降趨勢，惟2021年較2020年反彈，當中去年的PM2.5的濃度為21微克，較前年上升9%，超出世衛標準逾3倍。

健康空氣行動認為，路邊二氧化氮主要來自車輛排放，反映政府必須推出新措施減低車輛排放。該組織要求政府盡快收緊本港的空氣質素指標，與世衛標準看齊，又稱政府計劃於2025年才就推行零排放商用車輛制訂時間表是太慢，促盡快訂立清晰目標，淘汰燃油車輛。