17歲男生與女文員印發港獨單張　認發布煽動刊物罪　辯方爭議單張不涉煽動暴力 (16:09)

被告曹雪芯（45歲，文員）及黃俊偉（17歲，中五生），涉於2020年5月至12月11日期間，一同與另一人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其叛離等。

控方於紐頓聆訊時稱，傳單上提到「香港人建軍建國」，提倡以武力和暴力抵抗中共，黃俊偉亦於錄影會面稱，傳單的黑洋紫荊圖案上的紅色印墨象徵血。曹雪芯的代表律師認為這屬控方想像的理解，其字眼沒直接意指出涉及暴力，所主張的改變制度能以合法形式達至。

辯方求情時表示，曹雪芯是一名普通已婚文員，於職業學校工作27年，不屬於任何政黨，被認為是政治組織的「旺角鳩嗚團」架構鬆散，而她只是到過該大廈派發傳單，犯案規模小及不精密；黃俊偉案發時年僅16歲，獲老師和神父等撰寫求情信。

案情指稱，兩被告於「旺角鳩嗚團」活動中認識，曹雪芯請黃俊偉設計文宣，傳單印有「香港人要獨立建國！」，提倡港獨及宣揚「香港聯邦共和國」。曹雪芯着黃俊偉於前年10月印製傳單，曹雪芯再於12月在灣景中心大廈張貼傳單在欄杆，被保安和警員發現。曹雪芯在錄影會面下稱，她的電腦內存有傳單以外的文宣，形容為她「未成事嘅夢想」。黃俊偉警誡下承認幫曹雪芯設計文宣，但稱「佢有無派我就唔知」。