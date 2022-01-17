消委會報告：肉丸成分檢測、咖啡含基因致癌物【附相關報道連結】 (16:00)

．肉丸類

消委會測試5類共60款預先包裝及散裝肉丸樣本，14款牛肉丸和6款牛筋丸樣本中，13款樣本同時檢出豬及／或雞的基因；45款肉丸屬高鈉。

六成半牛丸含豬、雞基因 龍蝦丸無龍蝦 七成半肉丸高鈉【附名單】

7款牛丸牛筋丸100%牛基因【附名單．短片】

7款墨魚丸含逾半魷魚基因 「真地道無添加墨魚丸」無檢出墨魚基因【附名單．短片】

．咖啡

消委會測試49款不同種類咖啡產品，當中47款樣本驗出含有基因致癌物丙烯酰胺。

逾九成驗出基因致癌物丙烯酰胺 韓國即溶咖啡粉Taster's Choice Original含量最高【附名單．短片】

咖啡因Q&A Decaf也有咖啡因？ Cold brew咖啡因含量更高？【附建議攝取量】

．清潔劑

消委會檢視市面17款浴室清潔劑及23款坐廁清潔劑標籤資料，發現7款樣本沒有在產品上標示任何成分資料，提醒消費者若使用不當，可能刺激皮膚或呼吸系統；若不當混合使用，更可導致嚴重後果。

浴室清潔劑及潔廁劑標籤欠詳盡 7款無標示成分【附名單】

．洗衣店服務

消委會接到有關洗衣店服務的投訴，涉洗衣店自助儲物櫃交收遺失衣物，也有長者不諳用乾衣機程序重複付款，投訴洗衣店的退款安排。

洗衣店電子儲物櫃交收失衣物 長者不諳用乾衣機程序重複付款【附消委會提醒】

．超市價格調查

消委會抽檢4間大型超市部分貨品價格，發現麵包蛋糕、穀類早餐、麵包醬類升幅最高，平均達2.4%。

超市價格調查｜麵包蛋糕早餐類貨品半年間升幅最高 同款罐頭粟米粒價格相差九成