霍英東遺產案｜霍震霆一方稱對指控感失望　父親意願將股權留霍英東基金 (16:04)

已故全國政協副主席霍英東爭產案早於2012年達成大和解，長房3名子女因南沙發展項目的回購權重啟訴訟，案件今（17日）在高等法院踏入第5天聆訊。代表被告之一、長房長子霍震霆的資深大律師杜淦堃作開案陳辭稱，霍震霆對於原告方霍麗萍、霍麗娜及霍震宇對他的指控感失望，強調霍震霆對於回購股權一事的認知與3人無異，但認為父親意願是將股權留在霍英東基金有限公司，因此與胞弟霍震寰同一陣營。
資深大律師杜淦堃陳辭時表示，霍震霆是家中長房長子，但有別於胞弟霍震寰及霍震宇，父親沒有安排他管理家族生意，反之負責體育事業的發展，霍震霆擔任國際奧林匹克委員會委員、亞奧理事會（東亞區）副會長、香港足球總會會長等職位。杜淦堃稱，「體育是他（霍英東）生命中最重要的一部分」，其心願是發展南沙項目及舉辦2008年北京奧運，但令人傷感的是霍英東的北京奧運夢在他去世後2年才得以實現。
杜淦堃續說，霍震霆在2011年11月才首次得知有榮有限公司持有回購權，且當時回購權已過期。至於2012年的大和解協議，霍震霆亦一度離港處理倫敦奧運事宜，因此有足夠證據顯示霍震霆對回購權的認知不多於霍麗萍、霍麗娜及霍震宇3人，更甚的是3人陣營的律師代表在開案陳辭中，大部分都是針對霍震寰的指控，甚少提及對霍震霆的指控。聆訊午續。
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