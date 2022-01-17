兩男涉串謀謀殺　一被告被指曾唆使女友人槍殺事主 (15:13)

首被告為報稱無業的蘇緯軒（案發時18歲），次被告為補習教師蘇翰韜（案發時28歲），串謀謀殺罪的事主為男子林靖峰。

控方開案陳辭表示，首、次被告約於2016年結識女子翟詠詩，開始相約玩野戰（war game）。後來，次被告表示被䁥稱為「Hobbit」的林靖峰騙去金錢，表明想殺害林靖峰，亦要求翟詠詩跟蹤林靖峰回家。次被告及翟詠詩曾發生性行為，但不是情侶關係。

2018年11月，次被告將手袋交予翟詠詩保管，內有涉案手槍、滅聲器和彈藥，惟次被告聲稱只是玩具槍。同年12月，首、次被告約翟詠詩見面，次被告表明如果謀殺行動失利，翟詠詩就要獨自行事。其間，次被告帶翟詠詩前往已荒廢的大埔誠明學校試槍，又指示翟詠詩購買不同化學品，計劃炸死林靖峰。

在警誡下，次被告表示打算拍攝反社會電影，涉案槍械是電影道具。聆訊午續。