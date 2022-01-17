長洲5歲女童電動車墮地亡　外公自責：點樣我都無所謂　乜都補償唔番 (15:04)

梁先生講述意外經過，稱當時駕駛電動三輪車出門接貨，在樓梯下拉好手掣停定，並落車搬貨，琳琳與二妹在貨斗中，另一名兩歲幼妹則在家中睡覺。他稱行到一半突然聽到「嘭」一聲巨響，心知不妙立即折返，發現琳琳已跌落地，滿頭鮮血。他稱當時十分慌張，向附近的人求救通知家人，當時琳琳尚有反應，仍可點頭回應，惟情況急劇轉差。

梁太稱，聽到女婿說琳琳頭部受傷後，即時衝到現場了解，並抱起她施人工呼吸，「我個女呼天搶地話無用，要做心外壓，我唯有盡力救」。梁先生稱救護人員辛苦爬過樓梯抵達現場時，即為琳琳施心外壓，惟送至長洲醫院時已回天乏術。梁先生痛哭稱：「我親眼見到佢跌咗喺度流成攤血，我叫佢嗰時佢仲識有反應……」

他續稱，由於住址附近全是樓梯，出入不便，曾申請將一半樓梯改成斜路，但因居民太少而不被接納，惟有用電動三輪車方便出入。他坦言對事件感萬分自責，對錯已無所謂，暫未知警方調查進度，「我乜都無所謂，乜都補償唔番」，又稱兒子反安慰他，未來的路始終要去面對。